Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР стартовала ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

В КБР стартовала ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

26.06.2026 | 13:00
Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Кабардино-Балкарии проводят уже четвертый год подряд. Главная задача карьерного форума – напрямую свести соискателей с работодателями, оперативно решить проблему дефицита кадров и помочь жителям региона с трудоустройством. Сегодня в республике развернулись сразу несколько тематических зон. Одной из центральных площадок стал Атажукинский сад в Нальчике. Здесь свои вакансии презентовали более тридцати ведущих предприятий и организаций. В их числе – представители промышленного сектора, агропрома, здравоохранения, сферы образования и строительства. Профильный министр Тахир Тогузаев также отметил: уровень безработицы в Кабардино-Балкарии с 2024-го сократился почти вдвое. Сегодня на учете в органах службы занятости состоят около 2000 жителей республики, число свободных вакансий при этом – больше 7000. Самые востребованные специалисты – швеи, водители, электрики, слесари и инженеры. Также работодатели активно ищут программистов, медиков и учителей. Свои вакансии на площадке представило и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. По итогам федерального этапа прошлой ярмарки в Кабардино-Балкарии работу нашли 74 человека. В этом сезоне организаторы рассчитывают превзойти эти показатели.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных