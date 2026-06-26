В КБР стартовала ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Кабардино-Балкарии проводят уже четвертый год подряд. Главная задача карьерного форума – напрямую свести соискателей с работодателями, оперативно решить проблему дефицита кадров и помочь жителям региона с трудоустройством.
Сегодня в республике развернулись сразу несколько тематических зон. Одной из центральных площадок стал Атажукинский сад в Нальчике. Здесь свои вакансии презентовали более тридцати ведущих предприятий и организаций. В их числе – представители промышленного сектора, агропрома, здравоохранения, сферы образования и строительства.
Профильный министр Тахир Тогузаев также отметил: уровень безработицы в Кабардино-Балкарии с 2024-го сократился почти вдвое. Сегодня на учете в органах службы занятости состоят около 2000 жителей республики, число свободных вакансий при этом – больше 7000.
Самые востребованные специалисты – швеи, водители, электрики, слесари и инженеры. Также работодатели активно ищут программистов, медиков и учителей. Свои вакансии на площадке представило и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
По итогам федерального этапа прошлой ярмарки в Кабардино-Балкарии работу нашли 74 человека. В этом сезоне организаторы рассчитывают превзойти эти показатели.
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