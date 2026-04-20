В КБР стартовала Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту»

В Кабардино‑Балкарии стартовала Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Акция продлится до 3 мая и посвящена Году единства народов России. Ее идея не просто убрать мусор, а возродить традицию бережного отношения к природе.
Субботники проходят по всей республике. Один из центров притяжения – молодежный лагерь «Эльбрус», который скоро откроет сезон. Сегодня здесь работают около ста человек. В планах – десятки крупных акций: от уборки могилы Неизвестного солдата до образовательных семинаров. Беречь природу, считают организаторы, значит беречь и будущее страны.
В акции участвуют чиновники, волонтеры и местные жители. По их словам, такие субботники не только помогают навести порядок, но и напоминают: бережное отношение к природе начинается с личного примера.
Особое внимание в рамках акции уделят борьбе с незаконной рекламой наркотиков. Организаторы подчеркивают: важно не только убирать мусор, но и очищать информационное пространство.
