В КБР стартовала подписная кампания на печатные газеты и журналы

Первый выпуск газеты на кабардинском увидел свет в феврале 24-го года. Тогда «Адыгэ псальэ» называлась «Карахалк». Алфавит сначала использовали на латинской основе, а после – на кириллице. В годы после Октябрьской революции местные жители с ее помощью постигали грамоту и узнавали о главных событиях. В последующие годы газета продолжала выполнять свою основную миссию – хранить и развивать язык кабардинского народа.
Сегодня «Адыгэ псалъэ» выходит в свет трижды в неделю на четырех листах. Используется цветная печать, и это, безусловно, делает газету более привлекательной. Готовит ее профессиональный коллектив из более чем 30-ти специалистов.
Самые свежие новости на кабардинском вам доставят прямо домой или на работу, притом в классическом виде – на печатных страницах. Подписаться на «Адыгэ псалъэ», а также на другие республиканские периодические издания на ближайшие полгода можно на почте. Успеть нужно до 20 июня.
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