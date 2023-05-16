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В КБР стартовала подписная кампания на печатные газеты и журналы

В КБР стартовала подписная кампания на печатные газеты и журналы

16.05.2023 | 15:40
Первый выпуск газеты на кабардинском увидел свет в феврале 24-го года. Тогда «Адыгэ псальэ» называлась «Карахалк». Алфавит сначала использовали на латинской основе, а после – на кириллице. В годы после Октябрьской революции местные жители с ее помощью постигали грамоту и узнавали о главных событиях. В последующие годы газета продолжала выполнять свою основную миссию – хранить и развивать язык кабардинского народа. Сегодня «Адыгэ псалъэ» выходит в свет трижды в неделю на четырех листах. Используется цветная печать, и это, безусловно, делает газету более привлекательной. Готовит ее профессиональный коллектив из более чем 30-ти специалистов. Самые свежие новости на кабардинском вам доставят прямо домой или на работу, притом в классическом виде – на печатных страницах. Подписаться на «Адыгэ псалъэ», а также на другие республиканские периодические издания на ближайшие полгода можно на почте. Успеть нужно до 20 июня.   https://t.me/vestikbr
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