В национальном музее Нальчика открылась выставка «Донской край»

02.04.2026 | 15:00
Наряду с поддержкой талантливых музыкантов, в Кабардино‑Балкарии уделяют большое внимание изобразительному искусству. Так. в национальном музее в Нальчике открылась выставка «Донской край». Здесь графика соседствует с живописью, а взгляд каждого художника уникален. В экспозиции представлены работы шестидесяти современных мастеров из Ростовской области. Через призму их творчества можно увидеть удивительные просторы нашей родины, быт казачества, его культуру и традиции… Организовали выставку при поддержке министерства культуры Кабардино-Балкарии и Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России. Это стало важным шагом в развитии межрегионального культурного сотрудничества, отметили на открытии. Выставка объединяет художников с разным опытом и творческим подходом. Здесь представлены работы, посвященные теме Великой Отечественной. Рядом проникновенные портреты жителей Донского края и живописные пейзажи, передающие характер и настроение Юга России. Такой контраст позволяет зрителю увидеть его во всем многообразии. Экспозиция «Донской край» в Национальном музее будет действовать до 19 апреля.   https://t.me/vestikbr
