В Нальчике открылась выставка «Народ единый — страна непобедимая»

В Нальчике открылась выставка «Народ единый — страна непобедимая»

02.04.2026 | 14:20
В филиале госфонда «Защитники Отечества» в Нальчике открылась выставка «Народ единый – страна непобедимая». Организаторами выступили – благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь» и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. Поддержку оказали в министерстве культуры Кабардино-Балкарии. В экспозиции – работы художника, чья жизнь стала примером невероятной выдержки и силы духа. Евгений Коробских-Кудашов… В 2017-м в результате железнодорожной катастрофы житель Тольятти потерял кисти. Но не опустил руки, а стал писать. Сейчас он большую часть своего времени посвящает поддержке военнослужащих специальной военной операции. Рисовать любил с детства, – вспоминал на открытии Евгений Коробских-Кудашов, – потом стало как-то не до этого. А когда в больнице доктор принесла ему краски и разукрашки, взял кисть в зубы и стал с одной стороны вспоминать, с другой – заново учиться выводить линии, играть цветом и стараться передать атмосферу композиции. В экспозиции работы художника, а также портреты героев специальной военной операции. Привезти ее в Нальчик помогли благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь» и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. Поддержку оказали в региональном министерстве культуры. На открытие выставки пригласили участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, юнармейцев и школьников. Для подрастающего поколения этот день стал настоящим уроком мужества. Ребята слушали истории бойцов, всматривались в портреты героев. А сами организаторы в первую очередь обращались именно к молодым людям. Выставка в филиале госфонда «Защитники Отечества» в Нальчике будет работать до 3 апреля. Посетить ее может каждый житель и гость республики.   https://t.me/vestikbr
