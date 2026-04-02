Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Спортсмены из КБР завоевали 6 медалей на чемпионате мира по Зендокай MMA карате

02.04.2026 | 15:20
Победителей первого чемпионата мира по зендокай ММА карате встречали овациями. Ребята приехали из Казахстана, где отстаивали честь России, представляя страну на международном турнире. Всего в составе сборной было 8 спортсменов из Кабардино-Балкарии. Астемиру Балкарову – 16. Зендокай ММА карате юноша занимается пять лет. На турнире взял золото. Говорит, помогли наставления тренера и поддержка друзей. Зендокай ММА карате – довольно молодой вид спорта. В России он развивается около пяти лет. Отличие от традиционного каратэ – в расширении техник. Это синтез различных боевых искусств, включающий удары, броски, болевые и удушающие приемы. Имран Урусмамбетов – самый юный участник сборной. Ему всего 7. На международном турнире он занял второе место. Спортсмен признается, что соперники были достойные. Чемпионат мира по зендокай ММА карате проходил в Астане. Золотые пояса завоевали Астемир Балкаров, Чарим Какичев и Черим Хачимов. Серебряными призерами стали Имран Урусмамбетов и Дамир Шампаров. Бронзу выиграл Саид Гимранов. Всего в активе сборной республики – шесть наград.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных