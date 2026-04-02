Спортсмены из КБР завоевали 6 медалей на чемпионате мира по Зендокай MMA карате

Победителей первого чемпионата мира по зендокай ММА карате встречали овациями. Ребята приехали из Казахстана, где отстаивали честь России, представляя страну на международном турнире. Всего в составе сборной было 8 спортсменов из Кабардино-Балкарии. Астемиру Балкарову – 16. Зендокай ММА карате юноша занимается пять лет. На турнире взял золото. Говорит, помогли наставления тренера и поддержка друзей.
Зендокай ММА карате – довольно молодой вид спорта. В России он развивается около пяти лет. Отличие от традиционного каратэ – в расширении техник. Это синтез различных боевых искусств, включающий удары, броски, болевые и удушающие приемы.
Имран Урусмамбетов – самый юный участник сборной. Ему всего 7. На международном турнире он занял второе место. Спортсмен признается, что соперники были достойные.
Чемпионат мира по зендокай ММА карате проходил в Астане. Золотые пояса завоевали Астемир Балкаров, Чарим Какичев и Черим Хачимов. Серебряными призерами стали Имран Урусмамбетов и Дамир Шампаров. Бронзу выиграл Саид Гимранов. Всего в активе сборной республики – шесть наград.
https://t.me/vestikbr