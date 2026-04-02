Казбек Коков подписал указ о присуждении стипендий музыкантам Госфилармонии КБР

В этом году именную поддержку от руководителя региона получат 8 молодых артистов симфонического оркестра Госфилармонии. Указ о присуждении ежегодных именных стипендий для молодых исполнителей на оркестровых инструментах, достигших высокого профессионального мастерства, подписал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Ежегодную стипендиальную программу учредили в июле 2023-го. Порядок проведения конкурсного отбора и назначения выплат определили постановлением правительства. Претендовать на поддержку могут музыканты в возрасте до 35 лет включительно, работающие в сфере академического исполнительства.
Назначение средств осуществляется сроком на один год на основании решения Главы республики по представлению министерства культуры КБР. Общее число лауреатов ежегодно не превышает восемь человек, при этом стипендия может присуждаться одному и тому же музыканту неоднократно.
