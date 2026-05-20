В КБР стартовала образовательная программа для участников СВО

«СВОй бизнес»… Образовательная программа для участников СВО и ветеранов боевых действий под таким названием стартовала в Кабардино-Балкарии. Федеральную программу «СВОй бизнес» запустила партия «Единая Россия» в марте прошлого года. Инициатива направлена на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей. Главная цель – помочь защитникам Отечества адаптироваться к гражданской жизни через развитие предпринимательских компетенций и запуск собственного дела. В Кабардино-Балкарии обучение организовала депутат Госдумы Виктория Родина. Содействие в реализации программы также оказали региональные отделения «Опоры России» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В настоящее время обучение проходят 12 ветеранов боевых действий из разных муниципалитетов республики. В рамках интенсива для них организовали теоретические и практические занятия. Участники изучают основы предпринимательства, финансовые, юридические, налоговые и маркетинговые аспекты ведения бизнеса, постигают азы, как правильно формировать бизнес-идеи и составлять деловые проекты. Практическая поддержка – ключевой элемент программы «СВОй бизнес». Впереди участников ждет работа с наставниками, консультации с опытными предпринимателями и экскурсии на предприятия. Также ветераны получат доступ к цифровой платформе МСП.РФ – всем инструментам, чтобы превратить идею в работающий бизнес. Многие на проект пришли уже с готовыми идеями. Один из слушателей – Астемир Кодзоков. Участник СВО планирует открыть бизнес по переработке орехов. Образовательный интенсив «СВОй бизнес» в Кабардино-Балкарии завершится в эту пятницу. По итогам обучения каждый участник получит сертификат, подтверждающий освоение комплексной программы предпринимательства.