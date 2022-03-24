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В КБР стартовала ежегодная всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги»

В КБР стартовала ежегодная всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги»

24.03.2022 | 16:21
Это – настоящие книголюбы. Свое неравнодушие к литературе они проявили в конкурсе. Церемонию в честь открытия Недели детской и юношеской книги провели в Кабардинском театре им.Али Шогенцукова. Школьники получили грамоты «Лучшему юному читателю этого года», а также подарки. Лейле Гергоковой любовь к книгам родители привили с детства. Несмотря на то, что Ануар Суншев учится только в первом классе, он тоже знаком с впечатляющим количеством поэтических и прозаических произведений. На открытии Недели книги выступил со стихотворением Танзили Зумакуловой. Михаилу Канову всего 10 лет, но жизнь без книг он не представляет. На церемонии читал стихотворение Леси Александровой. В стенах театра установили стенды с популярными классическими произведениями. Авторы знамениты на весь мир. В ходе Недели книги юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, принять участие в интерактивных играх и викторинах.
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