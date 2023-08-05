В КБР сотрудники РЖД получили почетные грамоты ко Дню железнодорожника

За трудолюбие и высокий профессионализм… Представители нальчикского отделения «Единой России» вручили сотрудникам РЖД почетные грамоты… Встречу партийцы приурочили ко Дню железнодорожника. По традиции он отмечается в первое воскресенье августа.
На территории Кабардино-Балкарии первая рельсовая магистраль появилась более 130 лет назад – через станцию «Прохладная». Как и тогда, сегодня железная дорога максимально полно обеспечивает потребности экономики и населения в перевозках, отметили собравшиеся.
Встречи единороссов с работниками РЖД стали уже традиционными. Нынешнюю завершили совместным фото на память…
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