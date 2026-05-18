В КБР состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя СССР генерал-лейтенанта Матвея Меркулова

В Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Матвея Кузьмича Меркулова. Монумент установили на территории пограничного отделения Пограничного управления ФСБ России по КБР, которому ранее было присвоено его имя. Имя Героя Советского Союза Матвея Меркулова пограничному отделению в Верхнем Баксане присвоили в декабре 2024-го. Спустя два года на заставе решили установить и бюст генерал-лейтенанта. Участие в церемонии приняли сотрудники пограничного управления ФСБ России по КБР, военнослужащие по призыву, представители органов власти Эльбрусского района, ветераны службы. Матвей Меркулов прошел путь от начальника заставы до командующего Восточным пограничным округом. В годы Великой Отечественной на фронт ушел осенью 1942-го. Участвовал в Курской битве. Был ранен. После лечения вновь вернулся в строй. Особо отличился в январе 45-го: при форсировании реки Вислы его батальон занял плацдарм и неделю удерживал, вызывая огонь на себя. За этот бой командиру присвоили звание Героя Советского Союза. В пограничных войсках Меркулов продолжал служить вплоть до 86-го. Память защитника Родины участники митинга почтили минутой молчания. На церемонии открытия Пограничному управлению в Кабардино-Балкарии передали личную фуражку Матвея Меркулова. Реликвия долгие годы хранилась у ветерана Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Пограничное отделение в Верхнем Баксане уже третья застава на территории Кабардино-Балкарии, которой присваивают имя защитника Родины. «Эльбрус» носит имя красноармейца Ивана Латыша, «Верхняя Балкария» – Героя Советского Союза Петра Тарана. Торжественную церемонию в Верхнем Баксане завершили возложением цветов к подножию памятника Героя Советского Союза Матвея Меркулова. После официальной части гостям показали выставку современного оружия, состоящего на вооружении пограничных войск.