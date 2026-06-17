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В КБР раскрыли мошенничество с партией яблок на 18,3 млн рублей

В КБР раскрыли мошенничество с партией яблок на 18,3 млн рублей

17.06.2026 | 14:10
Сотрудники МОМВД России «Прохладненский» установили 43-летнего предпринимателя из Краснодарского края, который подозревается в хищении крупной партии фруктов у местной организации под предлогом исполнения коммерческого договора. Установлено, что в декабре прошлого года представители одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в Прохладненском районе, через общего знакомого вышли на 43-летнего кубанского бизнесмена, занимающегося реализацией фруктов. Представители компании предложили предпринимателю выкупить крупную оптовую партию яблок сорта «Джеромини». Согласовав стоимость поставки, стороны заключили официальный договор. На основании подписанных документов мужчина получил в распоряжение фрукты на общую сумму более 18 370 000 рублей. Однако, как выяснили следователи, предприниматель изначально не имел умысла выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Получив и полностью реализовав партию яблок, бизнесмен не перечислил денежные средства поставщику, а распорядился всей выручкой по собственному усмотрению. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом МОМВД России «Прохладненский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.   https://t.me/vestikbr
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