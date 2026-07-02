В КБР пять новых спецмашин для вывоза ТКО приступили к работе

На линии по вывозу твердых коммунальных отходов вышли еще пять дополнительных единиц специализированной техники… Их главное преимущество в том, что в них можно загрузить 8,5 тонн мусора - это на тонну больше старых моделей.
Но обновление техники – лишь часть комплексной работы. Одной из главных причин сложившейся ситуации стала неудовлетворительная деятельность прежнего регионального оператора «Экологистика». На это еще в 2025 году во время «Прямой линии» указал Глава республики Казбек Коков. Руководитель региона лично взял ситуацию под контроль и поручил создать оперативный штаб для координации работы.
В конце декабря на помощь коммунальным службам направили дополнительную спецтехнику и аварийные бригады. А уже весной функции по обращению с твердыми коммунальными отходами были переданы новому региональному оператору – муниципальному предприятию «Экотехпром». Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ КБР – Андрей Журавлев.
Сегодня на маршрутах уже работают современные мусоровозы. Один из них сейчас обслуживает контейнерные площадки на пересечении улиц Калюжного и Комарова. За рулем – Борис Велигура. В профессии он почти десять лет. Говорит: в день объезжает около пятидесяти территорий.
Спецмашины оборудовали современными системами загрузки и прессования отходов. Это позволяет быстрее обслуживать контейнерные площадки, увеличивать объем вывозимого мусора и сокращать время на каждом маршруте. Результат уже заметен, отмечают жители.
Обновление автопарка продолжается. Вместе с этим совершенствуют и саму систему сбора мусора. Региональный оператор работает без выходных, контролирует соблюдение графиков и оперативно реагирует на сигналы населения.
Сегодня автопарк «Экотехпрома» уже пополнили четырнадцать новых машин. В ближайшее время его планируют расширить еще больше за счет поступления спецтехники других модификаций.
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