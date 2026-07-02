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На курортах Северного Кавказа возобновили перевозки по единому билету

На курортах Северного Кавказа возобновили перевозки по единому билету

02.07.2026 | 15:20
На курорты Северного Кавказа возобновились перевозки по единому билету. Мультимодальные маршруты позволяют пассажирам совместить несколько видов транспорта в одном проездном документе. О старте комбинированных рейсов к Приэльбрусью и Домбаю сообщили в министерстве транспорта. Воспользоваться схемой, объединяющей самолеты, поезда и автобусы, можно до конца августа. Система позволяет заранее спланировать маршрут, оплатить дорогу одним чеком и сократить время ожидания стыковок. Пересадка организована на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Оформить проездные документы можно в кассах или онлайн. Автобусы курсируют до населенных пунктов Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, а также в Карачаево-Черкесию.   https://t.me/vestikbr
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