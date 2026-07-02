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В Баксанском районе состоялся шахматный турнир «Нет наркотикам!»

В Баксанском районе состоялся шахматный турнир «Нет наркотикам!»

02.07.2026 | 15:30
Соревнования направлены на популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди молодежи. Организатором выступил профильный комитет районной администрации. Турнир собрал более тридцати участников со всей Кабардино-Балкарии. На черно-белых полях играли шахматисты в возрасте от 11 до 86 лет. По итогам соревнований призовые места заняли Эмир Текуев и Давид Темирканов из Нальчика, а также Алим Дикинов из Баксана. Победителей и призеров наградили дипломами, денежными призами и памятными подарками.   https://t.me/vestikbr
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