В Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье скота и птицы

В сельскохозяйственных организациях Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных в сравнении с аналогичной датой прошлого года.
По состоянию на 1 июня 2026 года в СХО содержалось 31,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 18,8 тыс. голов коров. Рост составил 0,3% и 4,2% соответственно.
На 2,3% выросло поголовье овец и коз и составило 114,5 тыс. голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях республики на 1 июня составляло 2407,7 тыс. голов, превысив показатель предыдущего года на 44,5%.
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