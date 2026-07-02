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В Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье скота и птицы

В Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье скота и птицы

02.07.2026 | 15:40
В сельскохозяйственных организациях Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных в сравнении с аналогичной датой прошлого года. По состоянию на 1 июня 2026 года в СХО содержалось 31,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 18,8 тыс. голов коров. Рост составил 0,3% и 4,2% соответственно. На 2,3% выросло поголовье овец и коз и составило 114,5 тыс. голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях республики на 1 июня составляло 2407,7 тыс. голов, превысив показатель предыдущего года на 44,5%.   https://t.me/vestikbr
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