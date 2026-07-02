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Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» проходит в КБР

Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» проходит в КБР

02.07.2026 | 15:10
«Каникулы с Росгвардией»… Всероссийская акция под таким названием проходит в Кабардино-Балкарии. На этот раз правоохранители приехали в санаторий «Звездочка», где отдыхают дети из семей военнослужащих, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Встреча приурочена к десятилетию ведомства и к 215-летию войск правопорядка. Программа началась с утренней разминки на свежем воздухе, после чего правоохранители рассказали об истории службы и напомнили о правилах безопасности на улице. Офицеры спецподразделения «Эльбрус» организовали для детей выставку вооружения и экипировки, а бойцы отряда особого назначения «Вершина» провели показательные выступления по рукопашному бою. Особый интерес у ребят вызвало мастерство кинологической службы: служебная собака по кличке Ива продемонстрировала навыки поиска и задержания условного нарушителя. Акция «Каникулы с Росгвардией» стала уже традиционной – сотрудники ведомства регулярно посещают лагеря и санатории, рассказывая детям о своей работе.   https://t.me/vestikbr
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