В КБР проходит субботник в поддержку детства

Сегодня пройдет республиканский субботник в поддержку детства. Распоряжение об этом приняли в правительстве Кабардино-Балкарии.
Участвовать намерены коллективы министерств и ведомств, муниципалитетов и предприятий, представители общественных организаций, отдельные жители.
Субботник – это не только экологическая акция, но и сбор средств для тех, кому они особенно необходимы. Деньги направят школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также сиротам и детям-инвалидам. Кабинет министров поручил Минтруду до начала нового учебного года единовременно выплатить по три тысячи рублей на каждого ребенка из указанных категорий.
Списки получателей составили в администрациях городов и районов. Каждый год после субботника в поддержку детства материальную помощь направляют почти шести тысячам ребят.
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