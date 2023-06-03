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В КБР проходит субботник в поддержку детства

В КБР проходит субботник в поддержку детства

03.06.2023 | 11:31
Сегодня пройдет республиканский субботник в поддержку детства. Распоряжение об этом приняли в правительстве Кабардино-Балкарии. Участвовать намерены коллективы министерств и ведомств, муниципалитетов и предприятий, представители общественных организаций, отдельные жители. Субботник – это не только экологическая акция, но и сбор средств для тех, кому они особенно необходимы. Деньги направят школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также сиротам и детям-инвалидам. Кабинет министров поручил Минтруду до начала нового учебного года единовременно выплатить по три тысячи рублей на каждого ребенка из указанных категорий. Списки получателей составили в администрациях городов и районов. Каждый год после субботника в поддержку детства материальную помощь направляют почти шести тысячам ребят.   https://t.me/vestikbr
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