В КБР прогнозируются дожди с грозами и шквалистым ветром

По данным МЧС Кабардино-Балкарии сегодня и в ближайшие два дня на территории региона прогнозируются сильные дожди с грозами. Местами возможен град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Существует риск подтопления низменных участков и нарушения работы ливневок. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций.
Жителям и гостям республики спасатели советуют ограничить выход на улицу в непогоду. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Туристическим группам следует временно воздержаться от походов в горы.
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