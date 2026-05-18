В КБР продолжают реализовывать программу «Герои Кабардино-Балкарии»

В республике продолжают реализовывать программу «Герои Кабардино-Балкарии». Уже завершили три очных модуля. В этот период участники изучали ключевые темы регионального и муниципального управления. Среди направлений: инвестиционная политика, развитие территорий, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная защита, здравоохранение, образование и антикоррупционные стандарты. Лекции и практические занятия проводились с участием региональных экспертов, в том числе представителей Президентской академии РАНХиГС. Своими впечатлениями поделился ветеран боевых действий Жираслан Бекулов. Программа «Герои КБР» направленна на поддержку ветеранов специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Проект открывает для участников СВО новые горизонты, позволяя им более активно участвовать в построении будущего своей республики.