В Герпегеже практически завершили работы по восстановлению дорожного сообщения. Напомним, в субботу сильные осадки спровоцировали подъем воды на реке Хеу. В результате размыло переправу, которой жители пользовались на время капитального ремонта основного моста. Ликвидацией ЧС тут же занялись коммунальные и дорожные службы. Ситуацию на личном контроле держит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель республики выразил благодарность специалистам за оперативную работу. На сегодняшний день временный мост уже установлен, в самое ближайшее время откроют движение для легкового транспорта. На ближайшие дни неблагоприятный прогноз погоды в республике сохраняется. Жителей просят соблюдать бдительность и осторожность.