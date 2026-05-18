В Герпегеже практически завершили работы по восстановлению дорожного сообщения

18.05.2026 | 17:15
В Герпегеже практически завершили работы по восстановлению дорожного сообщения. Напомним, в субботу сильные осадки спровоцировали подъем воды на реке Хеу.  В результате размыло переправу, которой жители пользовались на время капитального ремонта основного моста. Ликвидацией ЧС тут же занялись коммунальные и дорожные службы. Ситуацию на личном контроле держит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель республики выразил благодарность специалистам за оперативную работу. На сегодняшний день временный мост уже установлен, в самое ближайшее время откроют движение для легкового транспорта. На ближайшие дни неблагоприятный прогноз погоды в республике сохраняется. Жителей просят соблюдать бдительность и осторожность.
