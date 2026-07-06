В КБР пресечена попытка использования гражданским лицом поддельного служебного удостоверения

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ВОГОиП МВД России и МВД по КБР пресечена противоправная деятельность 37-летнего жителя одного из соседних регионов, причастного к использованию поддельного удостоверения сотрудника органов безопасности.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 1 года.
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