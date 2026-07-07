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В России с 1 сентября вводят налоговый возврат по договорам страхования жизни

В России с 1 сентября вводят налоговый возврат по договорам страхования жизни

07.07.2026 | 13:30
В России расширяют меры поддержки для тех, кто самостоятельно копит на будущее. С первого сентября граждане смогут возвращать налог со взносов по договорам долгосрочного страхования жизни. Новый вычет распространится на соглашения, оформленные начиная с января прошлого года. Кроме того, закон полностью освобождает от подоходного налога инвестиционный доход по таким сбережениям, если он не превышает тридцати миллионов рублей. Родителей, которые открывают долгосрочные накопительные программы на детей, ждет дополнительная поддержка: годовой лимит для расчета их налогового вычета вырастет с четырехсот до пятисот тысяч рублей на каждого супруга. То есть в сумме семья сможет вернуть налог с миллиона рублей в год. Льгота будет действовать до совершеннолетия ребенка, а для студентов очной формы – до двадцати четырех лет. Новые правила вступят в силу с началом осени.   https://t.me/vestikbr
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