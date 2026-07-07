«Эльбрус» подвел итоги горнолыжного сезона: 224 дня работы и полмиллиона гостей

На курорте «Эльбрус» официально закрыли горнолыжный сезон. В этом году катание завершилось в рекордно поздние сроки. Сезон длился 224 дня. За это время курорт принял рекордные полмиллиона гостей.
56-ой по счету горнолыжный сезон в Кабардино-Балкарии открылся в декабре прошлого года. Тогда же старт катанию на курорте официально дали на всероссийском уровне. На торжественной церемонии министр экономического развития страны Максим Решетников подчеркнул, что «Эльбрус» по праву считается одним из флагманов отечественного туризма.
Сегодня курорт Эльбрус насчитывает больше 20 км трасс различной сложности и сеть подъемников. В этом сезоне здесь открыли и новую зону катания в восточном секторе. В нее входят две современные канатные дороги – кресельная и гондольная – и свыше пяти километров горнолыжных трасс красного и черного уровней сложности.
В конце прошлого года на Эльбрусе запустили вечернее катание. Каждый желающий мог испытать острые ощущения от спуска в темное время суток. Маршрут пролегает от станции «Кругозор» до поляны Азау. Протяженность участка – около двух с половиной километров. А чтобы возможности катания не зависели от погоды и весь сезон оставались стабильными, здесь действует система искусственного оснежения. Предложением вечернего экстрима ежедневно пользовались несколько сотен туристов.
Также в этом сезоне больше тысячи горнолыжников со всей страны совершенствовали свое мастерство на склонах Эльбруса. Курорт традиционно является главной летней тренировочной базой страны, а сезон катания здесь – самый продолжительный в России. Кроме того, высочайшая точка Европы принимала фристайлистов, ски-альпинистов и скайраннеров.
И здесь же проходили обучающие курсы для тренеров и мастер-классы для юных горнолыжников. Завершили сезон традиционные соревнования за «Приз Эльбруса»: больше 200 спортсменов со всей страны в возрасте от 12 до 15 лет состязались в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Победителей определяли по сумме двух попыток в каждой дисциплине.
До конца 2028-го на курорте планируют построить еще четыре канатные дороги и обустроить 12 километров трасс. Это поможет разгрузить основную зону подъема на поляне Азау. А сейчас в горах Кабардино-Балкарии в самом разгаре – альпинистский сезон. Продлится он до октября.
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