В Кабардино-Балкарии вырос выпуск пищевой продукции

В Кабардино-Балкарии индекс производства пищевых продуктов за январь-май 2026 года составил 100,6%. По оперативной информации департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза КБР, предприятия отрасли нарастили производство колбасных изделий на 23,6%, кисломолочных продуктов – на 21%, молока питьевого – на 15%, сыров и творога – на 19,4%.
Наибольший прирост отмечен в кондитерской отрасли - 129,6% к январю-маю 2025 года, в натуральном выражении производство различных кондитерских изделий составило свыше 7,7 тыс. тонн. На уровне пяти месяцев прошлого года осталось производство хлеба и хлебобулочных изделий (порядка 10,5 тыс. тонн), макарон (8,9 тыс. тонн).
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