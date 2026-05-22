В КБР получили свыше 100 тысяч тонн молока за первые три месяца 2026 года

За первые три месяца этого года в Кабардино-Балкарии получили свыше 100 тысяч тонн молока. Это на 1,6% выше показателя за аналогичный период 2025-го, рассказали в Северо-Кавказстате. Больше всего молока произвели в хозяйствах Зольского района – пятую часть от общего объема. Также муниципалитет добился наибольшего прироста получения молока среди всех районов республики – 109% к январю-марту прошлого года. На второй позиции – Баксанский район, на третьей –Черекский. Далее следует Терский. Замыкает пятерку лидеров Прохладненский. На эти районы суммарно приходится почти 70% от общего объема продукции.