В КБР по полисам ОМС провели более восьми тысяч курсов реабилитации

01.04.2026 | 12:30
По полисам ОМС в Кабардино-Балкарии провели более восьми тысяч курсов реабилитации. Данные за 2025 год озвучили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Необходимую помощь в восстановлении здоровья за счет государственных средств жители региона получают в 14-ти медучреждениях. В Нальчике отделения реабилитации действуют на базе Республиканской клинической больницы, Центра высоких медицинских технологий, Хирургического центра, трех городских поликлиник, а также Физкультурного диспансера, детской больницы и детского реабилитационного центра. Все они оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе роботизированными комплексами, велоэргометрами, мультитренажерами и физиотерапевтическими аппаратами. Закупили их по региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Использование передовых технологий позволяет успешно восстанавливать пациентов с нарушениями двигательной функции, что способствует снижению уровня инвалидизации и повышению качества жизни.   https://t.me/vestikbr
