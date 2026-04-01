В КБР по полисам ОМС провели более восьми тысяч курсов реабилитации

По полисам ОМС в Кабардино-Балкарии провели более восьми тысяч курсов реабилитации. Данные за 2025 год озвучили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
Необходимую помощь в восстановлении здоровья за счет государственных средств жители региона получают в 14-ти медучреждениях. В Нальчике отделения реабилитации действуют на базе Республиканской клинической больницы, Центра высоких медицинских технологий, Хирургического центра, трех городских поликлиник, а также Физкультурного диспансера, детской больницы и детского реабилитационного центра.
Все они оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе роботизированными комплексами, велоэргометрами, мультитренажерами и физиотерапевтическими аппаратами. Закупили их по региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Использование передовых технологий позволяет успешно восстанавливать пациентов с нарушениями двигательной функции, что способствует снижению уровня инвалидизации и повышению качества жизни.
https://t.me/vestikbr