Рифат Сабитов принял участие в заседании комиссии по региональным аспектам государственной национальной политики

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Комиссии по региональным аспектам государственной национальной политики и развитию общественных институтов, состоявшемся в Общественной палате Российской Федерации.

Комиссия была создана в рамках деятельности Совета по межнациональным отношениям для консолидации работы институтов гражданского общества в регионах — общественных палат, религиозных объединений, национальных диаспор и землячеств, по реализации государственной национальной политики.

В своём выступлении Рифат Сабитов сказал, что приоритетная задача представителей общественных организаций, членов Общественной палаты — это правовая и просветительская деятельность.

«Во время мероприятий, встреч со студентами, молодежью, говоря о гражданском единстве, мы должны напоминать об основных принципах межнациональных отношений, закрепленных Конституцией Российской Федерации, рассказывать о значении Указа Президента Российской Федерации о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Рифат Сабитов подчеркнул, что средства массовой информации имеют огромное значение в сохранении культурно-исторической самобытности народов нашей страны, в воспитании взаимоуважения и интереса к многонациональной культуре России.

В СМИ широко освещаются, а сами журналисты принимают непосредственное участие в важных международных политических мероприятиях — форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», ежегодно проходящем в Татарстане, Международном буддийском форуме, который принимали Бурятия и Калмыкия.

«ВГТРК вещает на 57 языках и наречиях народов России. Именно ВГТРК и ее региональные филиалы уже столетие развивают национальное телерадиовещание, внося огромный вклад в сохранение культурного наследия наших народов, что особенно важно в год «Единства народов России», который проходит по инициативе Президента страны Владимира Путина», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Он также отметил, что важно сохранять наше героическое историческое наследие, прежде всего память о подвиге всех народов России и Советского Союза в Великой Отечественной войне, победа в войне навеки объединила все народы, и этот исторический опыт очень помогает нам всем в проведении специальной военной операции, победа в которой будем за нами!