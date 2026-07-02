В КБР отметили юбилей Госавтоинспекции футбольным турниром в спорткомплексе МВД

В преддверии 90-летнего юбилея со Дня образования подразделения Госавтоинспекции в системе МВД России в спортивном комплексе «Динамо» МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся турнир по мини-футболу.
На первом этапе, с помощью жеребьевки, 12 команд распределились по турнирной сетке, сыграв матчи «на выбывание». По итогам первого соревновательного дня определились 4 команды, получившие путевки в полуфинал.
Во второй игровой день полуфиналисты турнира - команды Управления Госавтоинспекции МВД по КБР, УМВД России «Нальчик», ОМВД России по Урванскому району и ОМВД России по Зольскому району сразились в бескомпромиссной борьбе. Полицейские-спортсмены показали высокий уровень футбольного мастерства и спортивный дух, красивую и техничную игру с множеством голов.
В упорной борьбе, в серии пенальти, третье место заняла команда Отдела МВД России по Зольскому району, а в финале, который судил лучший арбитр Российской футбольной премьер-лиги Инал Танашев, встретились команды республиканской Госавтоинспекции и полицейские Управления МВД России «Нальчик». Игра была напряженной и динамичной, с множеством ярких моментов и красивых голов.
По итогам главного матча турнира, серебро досталось команде Управления МВД России «Нальчик», а победителями стала сборная команда ОБ ДПС и Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Лучшим вратарем турнира признан Алибек Хагажеев, лучшим защитником – Анзор Гигиев, лучшим нападающим Мурат Озроков. А лучшим игроком турнира стал Мухамед Кумышев.
На закрытии турнира заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковник полиции Рамазан Лигидов поздравил сотрудников с приближающимся профессиональным праздником и подчеркнул, что спортивные соревнования подобного рода укрепляют дух и непременно положительно влияют на качество выполнения служебных задач. Призеры и победители соревнований награждены кубками, дипломами и грамотами.
https://t.me/vestikbr