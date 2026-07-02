Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР отметили юбилей Госавтоинспекции футбольным турниром в спорткомплексе МВД

В КБР отметили юбилей Госавтоинспекции футбольным турниром в спорткомплексе МВД

02.07.2026 | 14:20
В преддверии 90-летнего юбилея со Дня образования подразделения Госавтоинспекции в системе МВД России в спортивном комплексе «Динамо» МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся турнир по мини-футболу. На первом этапе, с помощью жеребьевки, 12 команд распределились по турнирной сетке, сыграв матчи «на выбывание». По итогам первого соревновательного дня определились 4 команды, получившие путевки в полуфинал. Во второй игровой день полуфиналисты турнира - команды Управления Госавтоинспекции МВД по КБР, УМВД России «Нальчик», ОМВД России по Урванскому району и ОМВД России по Зольскому району сразились в бескомпромиссной борьбе. Полицейские-спортсмены показали высокий уровень футбольного мастерства и спортивный дух, красивую и техничную игру с множеством голов. В упорной борьбе, в серии пенальти, третье место заняла команда Отдела МВД России по Зольскому району, а в финале, который судил лучший арбитр Российской футбольной премьер-лиги Инал Танашев, встретились команды республиканской Госавтоинспекции и полицейские Управления МВД России «Нальчик». Игра была напряженной и динамичной, с множеством ярких моментов и красивых голов. По итогам главного матча турнира, серебро досталось команде Управления МВД России «Нальчик», а победителями стала сборная команда ОБ ДПС и Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Лучшим вратарем турнира признан Алибек Хагажеев, лучшим защитником – Анзор Гигиев, лучшим нападающим Мурат Озроков. А лучшим игроком турнира стал Мухамед Кумышев. На закрытии турнира заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковник полиции Рамазан Лигидов поздравил сотрудников с приближающимся профессиональным праздником и подчеркнул, что спортивные соревнования подобного рода укрепляют дух и непременно положительно влияют на качество выполнения служебных задач. Призеры и победители соревнований награждены кубками, дипломами и грамотами.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных