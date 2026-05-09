В КБР осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны

09.05.2026 | 23:37
В Кабардино‑Балкарии осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – Николай Караганов. В 43‑м, едва достигнув 17‑летия, он был мобилизован в войска противотанковой артиллерии, а в 45-ом встретил Победу под Берлином.  Николай Караганов родился в декабре 1926 года в Казахстане. До начала Великой Отечественной работал трактористом в колхозе «Красный путь». На фронт попал в 43-ем, когда ему едва исполнилось 17 лет, в войска противотанковой артиллерии. Во время боевых действий Николай Караганов был контужен. В ходе штурма польского Данцига снаряд попал прямо в укрытие, где находился солдат.  В госпитале он провел всего три дня. После продолжил с боевыми товарищами очищать Европу от фашистов. День Победы фронтовик встретил под Берлином. Ветеран признается: на войне было много трудностей, но тяжелее всего было видеть, как гибнут однополчане.   После войны Николай Караганов еще пять лет служил в Германии. В 50-х судьба привела его в Кабардино‑Балкарию. Здесь он устроился на Тырныаузский горно‑обогатительный комбинат, где встретил свою будущую супругу. Больше полувека они шли по жизни рука об руку и воспитали двух сыновей. Сегодня 99-летний Николай Васильевич надел все свои боевые награды, а их у ветерана немало: орден Отечественной войны третьей степени, медали «За освобождение Польши», «За отвагу», медаль Жукова. Он – один из пяти ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Кабардино‑Балкарии.
