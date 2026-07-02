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В КБР одобрено свыше 12 800 заявок на семейную выплату

В КБР одобрено свыше 12 800 заявок на семейную выплату

02.07.2026 | 13:00
В Кабардино-Балкарии одобрено более двенадцати тысяч восьмисот заявок на новую семейную выплату. Общая сумма выделенных средств уже превысила четыреста двадцать миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых удержан подоходный налог. Его пересчитают по льготной ставке, а разницу вернут родителю. При этом налоговые вычеты за лечение или образование на размер господдержки не влияют. Получить выплату могут работающие граждане, усыновители или опекуны, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, либо студентов-очников до двадцати трех лет. Также утвержден комплекс критериев нуждаемости. Подать заявление на получение этой меры поддержки работающие граждане могут до октября. В случае одобрения со стороны Соцфонда средства перечислят на счет заявителя в течение пяти рабочих дней.   https://t.me/vestikbr
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