В КБР одобрено свыше 12 800 заявок на семейную выплату

В Кабардино-Балкарии одобрено более двенадцати тысяч восьмисот заявок на новую семейную выплату. Общая сумма выделенных средств уже превысила четыреста двадцать миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых удержан подоходный налог. Его пересчитают по льготной ставке, а разницу вернут родителю. При этом налоговые вычеты за лечение или образование на размер господдержки не влияют. Получить выплату могут работающие граждане, усыновители или опекуны, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, либо студентов-очников до двадцати трех лет. Также утвержден комплекс критериев нуждаемости.
Подать заявление на получение этой меры поддержки работающие граждане могут до октября. В случае одобрения со стороны Соцфонда средства перечислят на счет заявителя в течение пяти рабочих дней.
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