Банки начали уведомлять родителей об операциях по счетам несовершеннолетних

России банки начали уведомлять родителей об операциях по счетам и вкладам их несовершеннолетних детей. Новый финансовый механизм вступил в силу с начала июля и призван защитить подростков от мошенников.
Как отметили в Госдуме, эта мера позволит оперативно отслеживать денежные переводы несовершеннолетних и убережет их от сетевых аферистов, а также от попыток вовлечения в противоправную деятельность. За последние полтора года в стране приняли свыше десяти законов для борьбы с цифровой преступностью.
По данным правоохранителей, новые нормы существенно снизили число случаев дропперства, за которое теперь грозит уголовное наказание. Подростки часто становились соучастниками незаконных схем, предоставляя свои банковские карты за обещания легкого заработка.
Парламентарии подчеркнули, что работа по защите граждан от киберпреступности будет продолжена, так как методы злоумышленников постоянно развиваются.
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