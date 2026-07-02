Малый бизнес получит трехлетнюю отсрочку по уплате НДС

Совет Федерации одобрил закон, который сохраняет льготный лимит доходов для предпринимателей на «упрощенке» до конца 29-го года.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, переход на повышенную ставку НДС в ближайшие три года будет происходить на прежних, выгодных для бизнеса условиях. Ранее планировали запустить поэтапное снижение льготного лимита уже со следующего сезона, но сенаторы пошли навстречу и сдвинули сроки реформы.
По мнению экспертов, это позволит малым и средним предприятиям избежать резкого роста налоговой нагрузки и спокойно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.
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