В КБР несовершеннолетний водитель питбайка пытался скрыться от автоинспекторов

14.04.2026 | 11:00
В один из вечеров, в городе Нальчике внимание автоинспекторов привлек водитель мотоцикла, который проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, увеличил скорость и попытался скрыться от преследования. Спустя непродолжительное время мотоциклист был задержан. Им оказался 16-летний нальчанин. На место остановки транспортного средства была вызвана мама несовершеннолетнего, в присутствии которой, в отношении подростка было составлено 4 административных материала за допущенные правонарушения. Мама же подростка привлечена к ответственности по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортным средством. В общей сложности семье юного мотогонщика предстоит оплатить около 60 тысяч рублей административного штрафа. Руководитель Госавтоинспекции УМВД России «Нальчик» подполковник полиции Марат Бечелов в ходе профилактической беседы с подростком и его мамой, объяснил, что управление мототранспортом несовершеннолетним недопустимо, а нарушение ПДД может привести к непоправимым последствиям. К сожалению, родители, купив ребенку транспортное средство, или заранее зная, что их ребенок передвигается на средстве повышенной опасности, не отдают отчет своим действиям и не принимают во внимание тот факт, что подобное развлечение может закончиться трагедией. Уважаемые родители! Учитесь на чужих ошибках, контролируйте досуг своих детей, воспитывайте законопослушное поколение и помните, что ваша забота и бдительность могут спасти жизнь и здоровье вашему ребенку!   https://t.me/vestikbr
