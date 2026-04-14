Выпускные вечера в школах запланированы на 27 июня

Школьные выпускные в этом году пройдут 27 июня. Об этом рассказали в пресс-службе минпросвещения России. В ведомстве также подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер. Регионы могут корректировать сроки с учетом климатических особенностей и местных традиций. Главное, чтобы все прошло комфортно и безопасно. Для школьных торжеств предлагают два единых дня: 26 мая – для последних звонков и 27 июня – для выпускных вечеров. В программу планируется включить церемонии поднятия флага России и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе участников специальной военной операции. Напомню, в этом году в Кабардино‑Балкарии школу окончат около пяти тысяч одиннадцатиклассников.