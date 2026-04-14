Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Жиросланом Паговым - руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике.
Глава региона Казбек Коков заслушал ежегодный доклад по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Речь, в том числе, шла о снижении общей инфекционной заболеваемости на 7,3%, что произошло в основном за счет снижения заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и рядом других заболеваний.
В целом, по региону сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. На постоянном контроле вопросы питьевого водоснабжения, горячего питания школьников, соблюдения прав граждан на безопасные товары и услуги, защиты интересов потребителей.
https://t.me/vestikbr