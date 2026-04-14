Правительство РФ утвердило правила формирования рейтинга автошкол

Правительство России утвердило правила формирования рейтинга автошкол. Теперь кандидаты в водители смогут выбирать учебное заведение, ориентируясь на реальные результаты его выпускников.
Главные критерии оценки – успешная сдача экзаменов в ГИБДД и статистика аварий с пострадавшими по вине водителей, которые закончили данную автошколу. Учитывать будут данные за первые два года с момента получения водительских прав. Эти правила заработают с 28 мая этого года одновременно со вступлением в силу поправок в закон о безопасности дорожного движения. МВД также должно установить более точные критерии оценки эффективности автошколы, периодичность ее проведения.
Первый рейтинг появится в феврале 2027-го. Показатель работы учебных заведений будут формировать раз в год. Публиковать его станут на сайтах региональных подразделений ГИБДД не позднее 15 февраля. Новая система поможет повысить качество подготовки водителей и сделать рынок обучения более прозрачным.
