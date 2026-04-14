В Нальчике задержаны двое приезжих за попытку сбыта метадона

14.04.2026 | 15:40
В ходе патрулирования города Нальчика сотрудники ППС выявили и пресекли противоправную деятельность двух граждан ближнего зарубежья в возрасте 23 и 26 лет, занимавшихся незаконным оборотом запрещённых веществ. Следствием установлено, что молодые люди незаконно приобрели 163 свертка с наркотическим средством для дальнейшего распространения на территории Кабардино-Балкарии. При задержании, которое произошло в момент осуществления так называемой «тайниковой закладки», у подозреваемых было обнаружено и изъято значительное количество свертков с наркотическим средством. Часть из них была найдена непосредственно на месте происшествия, а еще 127 свертков были обнаружены и изъяты из автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является метадоном, общая масса которого превышает 44 грамма. Следствием УМВД России «Нальчик» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, им избрана мера пресечению в виде заключения под стражу.   https://t.me/vestikbr
