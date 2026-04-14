На единое пособие в КБР направили 1,4 млрд рублей

С начала этого года в Кабардино-Балкарии единое пособие получили родители почти сорока восьми тысяч детей и более одной тысячи 200 беременных женщин. Всего на эти цели направили около одного млрд четырехсот млн рублей, рассказали в региональном отделении Социального фонда России.
В ведомстве отметили, что в 26-м изменились критерии назначения выплат. Право на господдержку возникает при условии, что каждый трудоспособный член семьи имеет годовой доход не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда – это 216 тысяч 744 рубля в год. При наличии объективных причин отсутствия доходов лимит могут уменьшить.
С марта при оценке права на единое пособие стали учитывать и сумму алиментов. Если разведенный родитель не взыскивает алименты через суд, то в доход семьи засчитывается расчетная сумма – от средней заработной платы по региону. На одного ребенка – одна четвертая, на двоих – одна треть, на троих и более – половина средней зарплаты. При наличии судебного решения в основу расчета берется тот размер алиментов, который указан в заявлении на единое пособие.
https://t.me/vestikbr