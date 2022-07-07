В КБР направят дополнительно 602,5 млн рублей для строительства Баксанского группового водопровода

В Кабардино-Балкарию направят дополнительно больше 600 миллионов рублей для строительства Баксанского группового водопровода. Об этом сегодня стало известно по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Во встрече участвовал председатель правительства республики Алий Мусуков.
Рассмотрели в частности вопросы реализации национальных и федеральных проектов, нормативного регулирования в строительной отрасли, а также заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурного финансирования.
Правительственная комиссия одобрила заявку Кабардино-Балкарии на выделение инфраструктурного бюджетного кредита. Сумма – 602,5 миллиона рублей. Деньги направят на строительство в 24-25-м годах первой очереди Баксанского группового водопровода. Ранее на реализацию проекта региону выделили больше двух миллиардов.
Напомним, в Баксанском районе и в Баксане предполагается создать водопровод протяженностью 79 километров. Реализация проекта позволит предоставить качественную коммунальную услугу примерно 98 тысячам человек.
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