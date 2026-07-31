В КБР дополнительно направят 25 млн рублей на обеспечение жильем детей‑сирот

На обеспечение жильем детей-сирот дополнительно направят 25 миллионов. Решение приняли сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Речь шла об изменении межбюджетных трансфертов в государственные программы развития образования и социальной поддержки населения в КБР. Увеличить финансирование первой намерены за счет экономии при реализации второй.
На заседании также внесли изменения в программу «Доступная среда». Согласно проекту постановления, на реконструкцию Республиканского центра социальной помощи семье и детям дополнительно направят 2 млн рублей.
Сегодня кабинет министров также принял решение о создании в Кабардино-Балкарии координационного совета по среднему профессиональному образованию. Он будет курировать прогнозирование и подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
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