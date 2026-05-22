В КБР благоустраивают территорию памятника «Скорбящий горец»

В Кабардино-Балкарии специалисты благоустраивают территорию памятника «Скорбящий горец». Монумент установлен рядом с федеральной трассой при въезде в селение Кенделен. Ход работ проинспектировал глава администрации Эльбрусского района Мухтар Отаров. Мемориал посвящен героям Гражданской и Великой Отечественной войн и имеет особую значимость в сохранении исторического и культурного наследия. В этом же населенном пункте строится новая школа искусств. Возводят ее в рамках национального проекта «Семья» и государственной программы «Развитие культуры». В здании предусмотрены просторные учебные классы, актовый зал, специализированные музыкальные кабинеты и творческие студии. При проектировании полностью учли требования доступной среды для детей с ограничениями по здоровью. Мощность школы составит 45 человек в одну смену. Это позволит охватить дополнительным образованием значительную часть сельской молодежи.