В КБР благоустраивают территорию памятника «Скорбящий горец»

22.05.2026 | 15:39
В Кабардино-Балкарии специалисты благоустраивают территорию памятника «Скорбящий горец». Монумент установлен рядом с федеральной трассой при въезде в селение Кенделен.  Ход работ проинспектировал глава администрации Эльбрусского района Мухтар Отаров. Мемориал посвящен героям Гражданской и Великой Отечественной войн и имеет особую значимость в сохранении исторического и культурного наследия. В этом же населенном пункте строится новая школа искусств.  Возводят ее в рамках национального проекта «Семья» и государственной программы «Развитие культуры». В здании предусмотрены просторные учебные классы, актовый зал, специализированные музыкальные кабинеты и творческие студии.  При проектировании полностью учли требования доступной среды для детей с ограничениями по здоровью. Мощность школы составит 45 человек в одну смену. Это позволит охватить дополнительным образованием значительную часть сельской молодежи.
