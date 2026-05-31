В КБГТК состоялось торжественное посвящение в кадеты студентов

В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже состоялось торжественное посвящение в кадеты студентов, обучающихся по образовательной программе «Правоохранительная деятельность». Ребята дали клятву на верность группе, колледжу и Родине. Студентка гуманитарно-технического колледжа Ася Нагоева окончила первый курс по направлению «Правоохранительная деятельность» практически на «отлично». Рассказывает, дня присяги ждала долго. Клятву на верность группе, колледжу и Родине в этот день дали более ста пятидесяти студентов. Принимали присягу представители профильных ведомств. После ребятам торжественно присвоили звание кадета. В числе тех, кто клялся быть честными и верными товарищами, готовыми прийти на помощь попавшим в беду и соблюдать Кодекс кадетской чести, и Астемир Биветов. Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж реализует программу подготовки специалистов среднего звена по специальности «Правоохранительная деятельность» уже не первый год. После получения диплома большая часть студентов этого направления, как правило, выбирают профессию в правоохранительных структурах. Поддержать студентов в столь ответственный для них момент пришли родные и близкие, а также те, кто большую часть своей жизни посвятил обеспечению безопасности людей. Церемонию завершили традиционным запуском шаров в небо.