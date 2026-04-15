В Кашхатау проведут реконструкцию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

15.04.2026 | 12:55
В Кашхатау реконструируют памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Монумент распложен на территории школы городского поселения и установлен на братской могиле, где захоронены солдаты, погибшие в боях за Кашхатау. Шариф Комолов, Прокофий Джорбенадзе и Владимир Баженов… Рядом с именами героев указаны их национальности: узбек, грузин, удмурт, как подтверждение силы единства и сплоченности советских людей в борьбе с фашистами. Перед началом ремонта провели историко-культурную экспертизу объекта, подготовили научно-проектную документацию. К ремонту приступили два месяца назад. Предусмотрено не только обновление монумента. В скором времени здесь появятся новая брусчатая дорожка, освещение и ограждение. Высадят также газон и низкорослые туи. Работы проводят в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». Он направлен на поддержание и восстановление памятников, имеющих важное значение для истории страны.   https://t.me/vestikbr
