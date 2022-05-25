В Кабардино-Балкарском аграрном университете прошёл фестиваль «Студенческая весна»

Актовый зал Аграрного университета переполнен, а на сцене –накал страстей, который невозможно не передать словами. Публику развлекают персонажи из любимых советских фильмов. Здесь и знаменитое трио - Трус, Балбес, Бывалый, и сам царь Иван Васильевич – герой знаменитой комедии. Уровень подготовки участников фестиваля с каждым годом все выше, а номера все ярче, отмечают организаторы. Студенты смогли проявить себя в нескольких конкурсах. Это визитка, творческий номер, домашнее задание на тему советского кино и финальное выступление: здесь соседствовали яркие вокальные номера и хореографические постановки. В этом году «Студвесна» в Аграрном проходила в новом формате. Если раньше в фестивале участвовали команды от факультетов, то сейчас их объединили: по два учебных подразделения в одной команде. Играли здесь впервые и участники Молодежного совета при администрации Нальчика. За два месяца репетиций молодые люди хорошо сдружились, а потому азарт перемежался с грустью. Праздник весны и молодости прошел на ура. На каждом этапе жюри определило лучшую команду и вручило дипломы. Победителем же фестиваля по сумме баллов стала команда экономистов и энергетиков.