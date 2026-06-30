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В Кабардино‑Балкарии завоз минеральных удобрений идет по плану

В Кабардино‑Балкарии завоз минеральных удобрений идет по плану

30.06.2026 | 10:30
В Кабардино-Балкарии завоз минеральных удобрений для проведения сезонных полевых работ проводится согласно графику. В полном объеме выполнен план приобретения удобрений для проведения весенних полевых работ. Потребность в удобрениях на весенние полевые работы составляла 36,4 тыс. тонн в действующем веществе. В настоящее время минеральные удобрения завозятся для осенней посевной. Всего на сезонные полевые работы текущего года необходимо 47,8 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений. Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями позволяет своевременно проводить подкормки сельскохозяйственных культур, что положительно скажется на будущем урожае.   https://t.me/vestikbr
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