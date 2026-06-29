МЧС объявило штормовое предупреждение в КБР

По данным МЧС по Кабардино-Балкарской Республике сегодня объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки на территории региона прогнозируются сильные дожди с грозами. Местами возможен град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с.
Непогода может сохраняться в течение следующих суток. Существует риск подтопления низменных участков и нарушения работы ливневок. Возможны обрывы линий электропередач и падение слабоукрепленных конструкций. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют ограничить выход на улицу в непогоду.
Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Туристическим группам следует временно воздержаться от походов в горы. МЧС напоминает: при ухудшении погоды звоните по телефонам 101 или 112. Оперативные службы приведены в полную готовность к реагированию и призывают жителей региона следить за обновлением прогнозов по официальным каналам.
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