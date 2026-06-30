В Кабардино-Балкарии выявлен факт покушения на мошенничество

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность сотрудника Государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» Министерства природных ресурсов и экологии КБР.
По имеющимся данным, указанное лицо причастно к подготовке заведомо ложной документации для реализации незаконно вырубленных сырорастущих деревьев. Предварительный ущерб составил более 1,6 млн рублей.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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