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В КБР суд рассмотрит дело лжеюристки

В КБР суд рассмотрит дело лжеюристки

01.07.2026 | 13:10
Следственным отделом ОМВД России по Терскому району Кабардино-Балкарской Республики завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы одного из сельских поселений. Женщина обвиняется в совершении 51 эпизода мошенничества. В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка разместила на одном из сайтов объявлений, а также в мессенджерах информацию об оказании юридической помощи в получении водительского удостоверения, социальных выплат и приобретении льготного жилья. Она убедила обратившихся к ней граждан, что за денежное вознаграждение сможет посодействовать им в решении возникших трудностей. Однако своих обещаний злоумышленница не сдержала, придумывая разные отговорки и всячески оттягивая время. Полученными от доверившихся клиентов средствами распорядилась по своему усмотрению. Как установили полицейские, от действий обвиняемой за период с 2024 по 2026 год пострадали 48 жителей республики и соседнего региона. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 4,2 млн рублей. По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба на земельный участок площадью 400 кв. м, принадлежащий злоумышленнице, а также на денежные средства, находящиеся на открытых на её имя расчётных счетах в банках, Терским районным судом наложен арест. Кроме этого, аферистка частично возместила потерпевшим ущерб в размере 650 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с обвинительным заключением направлены в прокуратуру Терского района. После его утверждения оно будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия окончательного решения. Сейчас обвиняемая содержится в следственном изоляторе за совершение аналогичного мошенничества – обмана граждан под предлогом помощи в получении материнского капитала.   https://t.me/vestikbr
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