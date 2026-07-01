В Кабардино-Балкарии закупают оборудование для новых агроклассов

В Кабардино-Балкарии для агроклассов, которые будут открыты с сентября текущего года в десяти школах республики, закупается учебное оборудование, в числе которого конструктор программируемых моделей инженерных систем, учебные симуляторы-тренажеры «Комбайн» и «Трактор», конструктор учебного квадрокоптера, анатомическая модель курицы с внутренними органами, лаборатория функциональной диагностики растений, гидропонная ферма «Лаборатория биолога» с принадлежностями и многое другое.
Современное оборудование необходимо для проведения школьниками лабораторных исследований, практических занятий. Всё это развивает интерес к сельскому хозяйству и в дальнейшем поможет ребятам выбрать свою профессию.
В текущем году в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в сентябре текущего года агроклассы будут открыты в средней школе №3 с.п. Баксаненок, школе им. генерала-лейтенанта М.Т. Батырова с.п.Псыхурей, школе №1 с.п.Аргудан, школах №2 и №6 г.п.Нарткала, школах №4 и №9 г.Баксан, школе им.Х.Х.Абазова с.п.Псынадаха, школе №5 г.п.Чегем, средней школе с.п.Аушигер.
https://t.me/vestikbr