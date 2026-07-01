Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии закупают оборудование для новых агроклассов

В Кабардино-Балкарии закупают оборудование для новых агроклассов

01.07.2026 | 15:20
В Кабардино-Балкарии для агроклассов, которые будут открыты с сентября текущего года в десяти школах республики, закупается учебное оборудование, в числе которого конструктор программируемых моделей инженерных систем, учебные симуляторы-тренажеры «Комбайн» и «Трактор», конструктор учебного квадрокоптера, анатомическая модель курицы с внутренними органами, лаборатория функциональной диагностики растений, гидропонная ферма «Лаборатория биолога» с принадлежностями и многое другое. Современное оборудование необходимо для проведения школьниками лабораторных исследований, практических занятий. Всё это развивает интерес к сельскому хозяйству и в дальнейшем поможет ребятам выбрать свою профессию. В текущем году в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в сентябре текущего года агроклассы будут открыты в средней школе №3 с.п. Баксаненок, школе им. генерала-лейтенанта М.Т. Батырова с.п.Псыхурей, школе №1 с.п.Аргудан, школах №2 и №6 г.п.Нарткала, школах №4 и №9 г.Баксан, школе им.Х.Х.Абазова с.п.Псынадаха, школе №5 г.п.Чегем, средней школе с.п.Аушигер.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных